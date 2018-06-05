Gazze’de Ramazan

Zaten zor olan şartlar, Nekbe ( Büyük felaket) ve işgali protestoları nedeniyle, İsrail tarafından çok daha zor hale getirildi.

Mübarek Ramazanı Şerif vesilesi ile, kardeş ailelerimiz, yetimler ve eğitim desteği verilen öğrenciler, birebir ziyaret edilerek hediye ve kumanya paketleri kendilerine takdim edildi.

Moral ve motivasyona ihtiyaçları var

Gazze şeridinde yaşamaya çalışan 2 milyon insan için umut, motivasyon ve moral çok önemli. Çaresiz kalan insanlar için , yanlarında Müslüman bir kardeşinin olduğunu hissetmeleri çok önemli. Her evde bir şehid, yaralı ve sakat bulmak mümkün. Gazze’nin zor ve sıkıntılı ortamında yaşam mücadelesi vermektedirler.

Kanser hastaları ve aileleri ile iftar

Gazze’de yaşam mücadelesi veren kanser hastaları, ilaç ve sağlık şartlarının imkansızlığından tedavilerini yaptıramamaktalar. Belirli zamanlarda açılan kapılardan, belirli süreli izinlerle komşu ülkelerin hastanelerinde tedavilerine devam etmek zorundalar.Yardımei Gazze ofisi, kanser hastaları ve onların cefakar aileleri ile birlikte iftar sofrasında bir araya geldi ve onlara moral olmaya çalıştı. İftara katılan ailalere hediyeler takdim edildi.

Yetimler ve kardeş ailelerle iftar

Her evde şehid , yaralı ve sakat insanların olduğu Gazze’de, yetim sayısı da bir hayli fazla. Yardımeli tarafından desteklenen yetimler ve kardeş aileler, iftar sofrasında bir araya gelerek, birbirlerine destek oldular. İftara gelemeyen aileler evlerinde ziyaret edilerek kumanya ve hediyeleri kendilerine takdim edildi.

Gazze’de 2000 kardeş aile