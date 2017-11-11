Gazze'de uzlaşıya destek için bisiklet ve koşu etkinliği düzenlendi

Gazze'de Filistin uzlaşısına destek için bisiklet sürme ve koşu etkinliği düzenlendi.

Filistin Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte 4 bin sporcu ter döktü.

Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Esad el-Mecdalavi AA muhabirine, yarışmanın Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistinli gruplar arasında varılan uzlaşmaya destek için düzenlendiğini söyledi.

Sporun Filistin halkının yaşamının önemli bir parçası olduğunu ifade eden Mecdalavi, Filistinlilere yönelik etkinlikle Gazze Şeridi'nde spor varlığının arttırılmasını da amaçladıklarını belirtti.

Mecdalavi, "Uzlaşma çabalarının başarıya ulaşmasını umuyoruz. Filistin spor camiası olarak bölünmenin sona ermesini ve Batı Şeria ile Gazze'nin bir olmasını istiyoruz." dedi.

Hamas ve Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Hamas, Gazze'deki sınır kapılarını 1 Kasım'da Filistin yönetimine devretmişti.

Anlaşmayla Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin en geç 1 Aralık'a kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getirmesi planlanıyor.