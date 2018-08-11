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Gazzeliler İsrail ablukasını kırmak için denize açıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı hedefleyen çok sayıda Filistinli, İsrail'in dayattığı deniz sınırına doğru kayıklarıyla hareket etti.

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Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından İsrail'in uyguladığı ablukayı kırma amacıyla düzenlenen eyleme katılan çok sayıda Filistinli, 40 kayıkla Gazze'deki balıkçılar iskelesinden Akdeniz sularına açıldı.

Hareketin Sözcüsü Edhem Ebu Silmiye, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün dünyaya ablukanın durumunu ve Gazze Şeridi'nde yaşanan mağduriyeti göstermek için bu eylemi gerçekleştirdik." dedi.

İsrail'in, Filistin karasularında Filistinlilere abluka uyguladığını, bunun uluslararası hukuka ve normlara aykırı olduğuna dikkati çeken Ebu Silmiye, Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi'nin, abluka tamamen kaldırılana kadar eylemlerini sürdüreceğini kaydetti.

Söz konusu hareket, 29 Mayıs'tan bu yana 3 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

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