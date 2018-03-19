Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gebze'de kaza: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza gece saatlerinde, Gebze İstasyon kavşağında meydana geldi. Adem Deniz idaresindeki 34 UZ 4655 plakalı otomobil ile Besim Hasret idaresindeki K2512BC yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Takla atan yabancı plakalı otomobilde bulunan Feriste Hasret, Doğusel Çavuşoğlu ve Gülnur Özgür ile diğer otomobilde bulunan Yeliz Hasgül yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca ve Gebze'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mehmetçik Afrin´de hilal oluşturdu, komando andını seslendirdi

Mehmetçik Afrin´de hilal oluşturdu, komando andını seslendirdi

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA