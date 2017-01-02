Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İşte Ortaköy saldırganının en net görüntüsü

Yılbaşı gecesi Ortaköy’deki gece kulübünü kana bulayan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Polis bu teröristi yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlediği terör saldırısıyla 39 kişiyi öldüren 4!ü ağır 69 kişiyi yaralayan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

 

 

 

Teröristin Kırgız olma ihitmali üzerinde duruluyor. Soruşturmanın gizliliği sebebiyle polis sınırlı bilgi veriyor.  

 

 

 

39 KİŞİ KATLEDİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere yılbaşı gecesi İstanbul'un ünlü gece kulübü Reina'ya terör saldırısı düzenlenmişti. İçeriye ateş ederek dalan terörist 39 kişiyi katletmişti. Terörist, saldırının ardından ise karışıklıktan yararlanarak olay yerinden kaçmıştı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polis o teröristi arıyor

Polis o teröristi arıyor

Timsahla çekirgenin inanılmaz kavgası

Timsahla çekirgenin inanılmaz kavgası

Timsah eğitmenin elini kaptı

Timsah eğitmenin elini kaptı

Çerkes Ethem vatan haini mi kahramanı mı?

Çerkes Ethem vatan haini mi kahramanı mı?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA