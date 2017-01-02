İşte Ortaköy saldırganının en net görüntüsü
Yılbaşı gecesi Ortaköy’deki gece kulübünü kana bulayan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Polis bu teröristi yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor
Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlediği terör saldırısıyla 39 kişiyi öldüren 4!ü ağır 69 kişiyi yaralayan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Teröristin Kırgız olma ihitmali üzerinde duruluyor. Soruşturmanın gizliliği sebebiyle polis sınırlı bilgi veriyor.
39 KİŞİ KATLEDİLMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere yılbaşı gecesi İstanbul'un ünlü gece kulübü Reina'ya terör saldırısı düzenlenmişti. İçeriye ateş ederek dalan terörist 39 kişiyi katletmişti. Terörist, saldırının ardından ise karışıklıktan yararlanarak olay yerinden kaçmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.