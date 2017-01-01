Gece kulübünün bulunduğu caddeye dev Türk bayrağı asıldı

Bu fotoğrafları hazmedemediler

Türkiye’yi kaos ortamına sürükleyecek eylemleri fırsat bilerek meydanlara çıkan ‘Gezi kafalılar’, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yanyana gelen isimleri kendi meslektaşları dahi olsa, linç etmekten geri kalmıyor. Bunun en son örneğini, Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen usta sanatçı Şener Şen yaşadı.