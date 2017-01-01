Gece kulübünün bulunduğu caddeye dev Türk bayrağı asıldı
İstanbul Ortaköy'de terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün bulunduğu caddeye dev Türk bayrağı asıldı.
- İHA
Ortaköy'de Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ünlü bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe açılan caddeye vinç yardımıyla dev Türk bayrakları asıldı.
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