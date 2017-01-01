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Gece kulübünün bulunduğu caddeye dev Türk bayrağı asıldı

İstanbul Ortaköy'de terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün bulunduğu caddeye dev Türk bayrağı asıldı.

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Ortaköy'de Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ünlü bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe açılan caddeye vinç yardımıyla dev Türk bayrakları asıldı.

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