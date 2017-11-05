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Gediz’de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Yunuslar köyü yakınlarında aşırı hız sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Gediz istikametine gitmekte olan Nahit Çiftçi (33) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil,  aşırı hız nedeniyle Yunuslar köyü yakınlarında köprü bariyerlerine çarptı.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Ebubekir Sezgin (20) isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Ömer Sezgin, (16) Ahmet Sezgin (18) ve araç sürücüsü Nahit Çiftçi ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından önce Gediz Devlet Hastanesi'ne ardından da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanersi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ebubekir Sezgin’in Gediz’de öğrenci olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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