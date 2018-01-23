Geleceği ilmek ilmek örmeliyiz

Milli birlik ve beraberliğin son derece önemli olduğu günlerden geçildiğini belirten Emine Erdoğan, “Ordumuz, yanına milletimizin manevi desteğini alarak, Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden sorunları bertaraf etmeye yönelik önemli bir operasyon yürütüyor. Bu operasyon sırasında bir evladımız şehit oldu” ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı dileklerini iletti. “Allah, ülkemizi ve bölgemizi terör örgütlerinin kötü emellerinden muhafaza eylesin. Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin inşallah” ifadesini kullanan Emine Erdoğan, “Devlet ve millet olarak, bir yandan böylesine önemli gündemlerle meşgulken, bir yandan da ülkemizin geleceğini ilmek ilmek örme sorumluluğu taşıyoruz.” diye konuştu.

Atık yönetimi konusunda toplumda farkındalık oluşturmak gerektiğini dile getiren Emine Erdoğan “Bu kapsamında devlet kurumları ve toplumun genelini kapsayacak yüksek düzeyli bir seferberlik ilan etmek istiyorum” diye konuştu.