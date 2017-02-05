"Gelecek bizim" dedi istifadan vazgeçirdi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda çoğunluğu bylock kullanan 31 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Topçu Üsteğmen M.G., örgüt yapılanmasını en ince detaylarıyla anlattı:

TAYİN YERLERİNİ DAHİ ABİ BELİRLEMİŞ

Mezuniyete az bir süre kala istifa etmeyi düşünüyordum. Bu düşüncemi benden sorumlu abiye söyledim. O da bana ‘Geleceğin ordusunu kuruyoruz, niye istifa etmek istiyorsun’ diyerek beni istifadan vazgeçirdi. Askeri okulu 5'ncilik derecesiyle bitirdim. Böyle olunca istediğim yere tayin olacaktım. Benden sorumlu FETÖ abisi, ısrarla bana Edirne'ye tayin olmamı telkin etti. Ben de ona, evlenmeyi düşündüğümü söyleyerek doğu illerinden birisine tayin olup para biriktirmeyi düşündüğümü söyledim. Uzun bir sohbetin ardından Hakkâri’ye tayin olmam konusunda anlaştık. Okuldan ayrılmamamız için ‘Sana bakan gözlere mahçup olursun’ telkininde bulunuyordu. Sanki Fetullah Gülen bizi görüyormuş gibi davranıyordu.

MUHARİP SINIFLARA YÖNLENDİRDİLER

FETÖ abileri özellikle bizim muharip sınıflar olan tankçı, topçu ve piyade gibi birimleri seçmemiz için telkinlerde bulundu. Askeri öğrenciyken her iki öğrenciye 1 abi düşüyordu. Bu hücre yapılanmasıyla diğer abi ve hücrelerle kesinlikle tanışmıyorduk.

KATALOGDAN SEÇİP EVLENDİM

Hakkâri’de göreve başlayan M.G. eşini dahi FETÖ'nün ayarladığını söyleyerek, "FETÖ abisine evleneceğimi söyleyince bana şimdiki eşim olan E.G.'nin resmini gösterdi. Önce istemedim beni ikna ettiler. Eşimle tanışmak için Giresun'a gittim. Bir defa görüştüm. Prosedür gereği 1 hafta sonra yeniden görüşmemiz gerekiyordu. Ancak ben Hakkâri’de çalıştığım ve iznim olmadığı için cep telefonuma indirdikleri bir program üzerinden görüşme yaptık. Daha sonra eşimle evlenme kararı aldık" dedi. (Akşam)