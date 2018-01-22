Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreterliğine atanan Şaari: Türkiye D-8'e bağlılığıyla 'örnek oluyor

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreterliğine atanan Datuk Cafer Ku Şaari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tüm sektörlerde gerçekleştirdiği eğitim programlarıyla diğer D-8 üyeleriyle çok farklı alanlardaki uzmanlık ve deneyim paylaştığını belirterek, örgütün Türkiye'den "öğrenecek çok şeyi olduğunu" ifade etti.

Örgütün dönem başkanlığını devralan Türkiye'yi tebrik eden Şaari, "Türkiye'nin dönem başkanı olarak gelecek iki yılda yapacağı katkılar fevkalade önemli ancak D-8'deki rolü yalnızca bununla sınırlı değil. Türkiye halen D-8'in yıllık bütçesine en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri." diye konuştu.

Şaari, "Türkiye, D-8'in misyonuna ve hedeflerine bağlılığıyla diğer ülkelere örnek oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Ekonomik başarı

Örgütün kurulduğu günden bu yana dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen ciddi ekonomik başarı kazandığını anlatan Şaari, sözlerini söyle sürdürdü:

"D-8 ülkeleri arasındaki ticaret 1997 yılında 14 milyar dolar iken, bugün 100 milyar dolar gibi astronomik rakamlara ulaştı. Yalnızca ticaret hacmi bile ekonomik blokun ne kadar başarılı ve hedeflerine bağlı olduğunu kanıtlıyor. 1997, 1998 ve 1999 yıllarında iç ticaret sırasıyla 14 milyar dolar, 14,3 milyar dolar ve 14,5 milyar dolardı. Bu tüm üye ülkelerin toplam dış ticaretinin sırasıyla yüzde 3,4, yüzde 3,8 ve yüzde 3,7'sine tekabül ediyordu. Oysa 2013 yıllında D-8 içi ticareti 133 milyar dolara ulaştı. Bu, üye ülkelerin 1,8 trilyon doları bulan toplam dış ticaretinin yüzde 7,4'üne tekabül ediyordu."

Genel Sekreter Şaari, ekonomik büyüme bakımından da örgüt üyelerinin 1997-2014'de yüzde 4,2'lik yıllık gerçek ekonomik büyümeyle etkileyici bir performans gösterdiğine işaret etti.

Yeni fırsatlar

İstanbul'da geçen yıl 20 Ekim'de yapılan 9. D-8 Zirvesi'nin önemine değinen Şaari, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan örgütün geleceğine dair iddialı hedefler koydu. Yeni ortaklıklara girmek, yerel para birimlerinde ticaret yapmak için araçlar geliştirmek, ortak bir Takas Kurumu oluşturmak ve genişlemek... Türkiye'nin dönem başkanlığında tüm bu alanlarda ve daha fazlasında ilerleme sağlayacağımızı umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şaari, D-8'nin yeni genel sekreteri olarak Türkiye'deki hükümet yetkilileriyle ve diğer temsilcilerle görüşeceğini ve Erdoğan'ın "vizyonu ve rehberliğinden" faydalanacağını kaydetti.

Kendi yol haritası üç eylemle özetleyen Şaari, "Üye ülke liderlerinin isteklerine kulak vermek, tüm yeni fikirlere, inisiyatiflere, stratejilere ve projelere açık olmak ve tüm sektörlere ve özellikle de özel sektöre ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Şaari, "Görev yaptığım dönemde örgütümüz ve etkinliklerinin görünürlüğünü ve kamuoylarının bu konudaki farkındalığını öncelikle D-8 topluluğu nezdinde, ardından daha geniş ölçekle artırmayı planlıyorum. Ayrıca diğer ekonomik ve bölgesel topluluklarla ve çok taraflı kuruluşlarla işbirliğini arttırmak istiyorum. Başkalarının deneyiminden öğrenmek benim için çok önemli." diye konuştu.

İslam dünyasına birlik çağrısı yapan Şaari, İslamofobi'nin "bütün olarak" ele alınması, İslam'ın barış dini olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret etti.

Şaari, terörizm, güvenlik meseleleri ve diğer siyasi sorunlar konusunda İslam ülkesi olsun olmasın tüm ülkelerin duyarlılık göstermesini istedi.

D-8, Türkiye'de dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın önerisiyle 15 Haziran 1997'de kurulmuştu. Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'nin oluşturduğu blok İslam dünyasının yükselen 8 ekonomisini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Örgütün dönem başkanlığını geçen yılın sonunda devralan Türkiye gelecek iki yıl boyunca bu görevi yürütecek.