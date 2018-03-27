Genç Aybüke Öğretmen'in kanı yerde kalmadı
Genç öğretmenin şehit olduğu bombalı saldırıyı gerçekleştiren AGİT kod adlı terörist Sason'da öldürüldü.
Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öldürülenlerden birinin Aybüke öğretmeni şehit eden Agit kod adlı terörist olduğu öğrenildi.
Batman'ın Mava Dağı bölgesinden geldikleri belirlenen iki PKK'lı terörist, AK Partili Kozluk İlçe Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına uzun namlulu silahlarla rastgele ateş açmış, kurşunlar o sırada yoldan geçen ve içinde 5 öğretmenin bulunduğu araca isabet etmişti. Araçtaki öğretmenlerden 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.
(Güneş)
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