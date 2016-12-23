Genç çiftçilere 228 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, genç çiftçi projesi kapsamında 38 çiftçiye 228 adet büyükbaş hayvan dağıtıldığını söyledi.
- İHA
İl Müdürü Songül Kadıoğlu, çiftçiye ve üreticiye devletin çeşitli projelerde desteğinin sürdüğünü ifade etti. Kadıoğlu, "Daha önce genç çiftçilere koyun ve keçi dağıtmıştık. Son olarak da genç çiftçi projesi kapsamında 38 çiftçiye 228 adet büyükbaş hayvan dağıtımını gerçekleştirdik” dedi.
Kadıoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın çiftçilere desteklerinin süreceğini de sözlerine ekledi.
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