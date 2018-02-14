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Genç kız, sokak ortasında yanarak öldü

İzmir'in Konak ilçesinde, genç bir kız, sokak ortasında yanarak yaşamını yitirdi. Üzerinden Hülya Tekbey (23) adına düzenlenen kimlik çıkan kızın, intihar mı ettiği, yoksa ateşe mi verdiği araştırılıyor.

  • DHA
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Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Kubilay Mahallesi 1030 Sokak'ta meydana geldi. Dışarıdan gelen çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri, sokağa çıktıklarında genç bir kızın alev alev yandığını gördü.

Mahalleli, kızın üzerine battaniye atarak alevleri söndürdü. ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet büro amirliği ekipleri, mahalle sakinlerinin bilgisine başvurdu.

Üzerinden Hülya Tekbey adına düzenlenmiş kimlik çıkan genç kızın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç kızın başka kişi ya da kişiler tarafından ateşe mi verildiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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