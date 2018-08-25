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Genç kızı tacizden korumak isterken vatandaşlar tarafından darp edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iddialara göre kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından taciz edilen genç kızı korumak isteyen vatandaş, çevredeki vatandaşların genç kızı taciz ettiğini sanması üzerine darp edildi. Darp edilen vatandaşı, genç kızın yardım çığlıkları kurtardı

  • İHA
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Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ş. isimli bir vatandaş, iddialara göre ismi öğrenilemeyen genç bir kızın kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından taciz edildiğini gördü.
 
İHA'nın haberine göre, A.Ş., genç kızı tacizcilerden korumak için yanına gitmek isterken, çevredeki vatandaşlar tacizcinin A.Ş. olduğunu sandı. Bir anda toplanan kalabalık arasında kalan A.Ş., vatandaşlar tarafından darp edilmeye başlandı.
 
Kendisini tacizciden korumaya çalışan kişinin darp edildiğini gören genç kız, iddialara göre, “Beni taciz eden o değil, tacizciden korudu beni” diyerek A.Ş.’yi darp edilmekten kurtarmak istedi.
 
Genç kızın yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar ise koşarak A.Ş.’yi darp eden kalabalıktan kurtardı. Sırtına darbe alan A.Ş.’nin yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
 
İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Ş. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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