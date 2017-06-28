Genç Türk tasarımcısı Merve Uçar'a İtalya'dan 2 ödül birden

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 2012 yılında düzenlenen ‘EİB VII. Moda Tasarım Yarışması’ndan aldığı ödülün ardından, İtalya’da Istituto Marangoni’de ‘Womenswear Design’ ve ‘Luxury Accessories Design and Management’ Master programlarını üstün başarı derecesi ile tamamlayan Genç Tasarımcı Merve Uçar, Milano Başkonsolosluğu tarafından organize edilen ve Milano Excelsior Gallia’da gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda defile ile sergilediği, ilhamını Dolmabahçe Sarayı ve kültüründen alan ‘Synthesis FW 2017-18’ kapsül koleksiyonu, dünyanın en prestijli tasarım yarışmaları arasında görülen, Camera Nazionale Della Moda İtaliana tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen ve Milano Fashion Week kapsamında bir defile ile gerçekleştirilen ‘International Lab of Mittelmoda’ moda tasarım yarışmasında ‘Lectra Özel Ödülü’ ve yine uluslararası tasarım yarışması olan ‘A’ Design Awards & Competition’ tarafından da ‘Altın Ödülü’ olmak üzere 2 ödül birden kazandı.

Çalışmalarına ve yaşamına Milano’da devam eden Genç Türk Tasarımcısı Merve Uçar’ın, Synthesis’ adını verdiği 2017-18 sonbahar kış kapsül koleksiyonu ilhamını Dolmabahçe Sarayı ve kültüründen, döneminin güçlü Cumhuriyet kadınlarından alıyor. Sarayın güçlü ve gözalıcı renkleri olan kırmızı, altın, mor ve hakinin birarada kullanıldığı koleksiyonda, özel teknikle üretilen püsküllü trikolar ön plana çıkarken, Sarayın desenlerinin kullanıldığı jakarlar yalın siluetlerle harmanlanıyor.



Meslek hayatina Arzu Kaprol ile çalışmaya başlayan Uçar, iki sezon Studio Kaprol markası için hazırladığı koleksiyonla İstanbul Fashion Week’te yer aldı. 2012 de Koza Genç Tasarımcılar yarışmasında finalist olup, yine aynı yıl EİB Genç Tasarımcılar yarışmasını kazanarak Milano, İstituto Marangoni’de iki master programını üstün başarı derecesi ile tamamladı. Master süresince, MaxMara, Francesco Scognamiglio, Moreschi ve Diego Dolcini gibi markalarla birlikte çalışma şansı yakalayan Uçar, aynı yıl Bolon & Capelli tarafından organize edilen tasarım yarışmasını kazanarak tasarımları Milan Design Week, Salone del Mobile’de sergilendi. 2015 yılında mezun olduktan sonra Massimo Monteforte ile birlikte çalışmaya başlayan genç tasarımcı halen Milano’da profesyonel meslek hayatına devam etmektedir.