Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan malzeme yardımı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kayak sporunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, 26 ilde 91 kulübe toplam 1 milyon 725 bin liralık malzeme desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, kayak malzemesi yardımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizde kayak ve snowboarda olan ilginin artmasına katkı sağlamak noktasında biz de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası standartlarda kayak merkezleri inşa ederek, kış sporlarını halka ulaştırarak ve tabana yayarak bir vizyon ortaya koyduklarını ve bu bilinçle hareket ettiklerini belirten Bakan Kılıç, şöyle devam etti:

"Yaptığımız tesisler ve malzeme yardımları sayesinde kış sporlarına olan ilginin daha da artacağı kanaatindeyim. Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkartılması noktasında bakanlık olarak çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Kış sporlarının gelişmesi için bizlerin yapacağı çalışmalar, elde edilecek sonuçlar, vereceğimiz destekler inşallah kardeşlerimizin uluslararası arenada çok daha fazla başarı almasını sağlayacak."

Kılıç, Erzurum'un 11-18 Şubat tarihlerinde 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF 2017) ev sahipliği yapacağını da hatırlatarak, "9 branşta 40 ülkeden 14-18 yaş gruplarında 807 sporcunun katılacağı bu önemli organizasyon da kayak sporunun gelişmesine önemli bir katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.