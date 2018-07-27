Genel af çıkacak mı Mahkum tutuklu ve borçlulara genel af ne zaman çıkacak son durum nedir? Binlerce kişi genel af son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Genel af son dakika haberleri star.com.tr’de yer alıyor. Yeni torba yasada genel af haberleri nedir? Sayıları 200 binin üzerinde olan tutuklu-hükümlü ve ailelerinin gözü kulağı torba yasada. Yeni torba yasada af çıkması dört gözle bekleniyor. Ceza indirimi, infaz yasasında değişiklik, Denetimli Serbestlik Yasası tutuklu ve hükümlü aileleri tarafından heyecanla bekleniyor.Meclis komisyonunda tartışılan genel af meclis komisyonundan geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz.Tartışma ve konuşmaya değmez mi? " ifadeleri ile af çağrısında bulunmuştu.

YENİ TORBA YASADA 'GENEL AF' MADDESİ VAR MI?

Çıkacak yeni torba yasasında hüküm giymiş mahkumlar için Af söz konusu olmayacak. Resmi bir açıklama yapılmaması ile birlikte 2018 yılı itibariyle borç ve hüküm Afları çıkması beklenmiyor.

GENEL AF EN SON AÇIKLAMALAR NELER?

BİNALİ YILDIRIM’DAN AF AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Yıldırım, OHAL ile ilgili olarak, "Yakın zamanda OHAL meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir" dedi. MHP lideri Bahçeli'nin af açıklamasıyla ilgili olarak da "Gündemimizde bizim af yok" dedi.

BAŞBAKAN YARDIMCISINDAN GENEL AF AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bir vatandaşın genel af konusunu hatırlatması üzerine, "Genel af mevzusu yasamanın çıkarması gereken bir mevzudur. Herkes kendine göre parlamentoda çoğunluk sağlayıp 'Ben şunu, bunu yapacağım.' diyebilir ama bizim gündemimizde genel af yok." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devlete karşı olursa belki affederiz." sözlerini yıllardır söylediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Ama kişiye karşı olan suçları, kul hakkıdır biz niye affedelim ki. Öyle bir şey olmaz. Kaldı ki devlete karşı suçlar da terör suçlarıdır onu da zaten affetmeyiz. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MAHKUM AFFI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi tabi kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok' dedi.

BU SENE MAHKUM AFFI VAR MI?

Çıkacak yeni torba yasasında hüküm giymiş mahkumlar için Af söz konusu olmayacak. Resmi bir açıklama yapılmaması ile birlikte 2018 yılı itibariyle borç ve hüküm Afları çıkması beklenmiyor.

DEVLET BAHÇELİ'NİN AF İLE İLGİLİ ÇAĞRISI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son olarak, "Şu an cezaevlerimizde 235 bini bulan mahkum ve tutuklu bulunmaktadır. Bunların içerisinde büyük bir çoğunluk kader mahkumu olarak nitelendirdiğimiz kişilerdir. Cezaevi şartları bu kadar kalabalık mahkumu taşıyabileyecek durumda da değildir. Bu sebepten dolayı yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir başlangıç var Türkiye'de. Üç evreli bir sistem değişikliği söz konusu. Bunlardan bir tanesi çok partili siyasi hayatımız şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye'de bu önemli ve köklü değişiklikte toplumu rahatlatmak, onları huzura kavuşturmak kader mahkumu olan insanlarımızı ve ailelerini buluşturmak.

Nasip olursa benim kanaatim tabi bunu Meclis'te yapabilecek sayısal gücümüz yok. Ama temennim odur ki inşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Siyasi olarak kullanmıyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum. Allah hepinize sabır versin. İnşallah sonu da hayırlı olur." dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması. Vatandaşların, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması seçim beyanımızdır" dedi.

GENEL AF NEDİR?

Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor;

Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir.

Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür.

74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez.

Türkiye’de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir.

Genel af çıkmasıyla birlikte, soruşturması yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili davalar açılmaz. Hakkında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenlerin ve davası açılıp mahkemeye devam edenlerin hakkında davaları düşmesine karar verilir.

Haklarında hüküm kesinleşip henüz infaza başlamayanların ilgili cezaları vermekten vazgeçilir. Hapishanede olanlar derhal serbest bırakılır ve genel af halinde adli sicil kayıtları silinir.

RAHŞAN AFFI NEDİR?

Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000’de Rahşan Ecevit’in önerisiyle çıkartılmış, devlete işlenen suçların dışındaki suçlara erteleme ve şartlı salıverme getiren yasadır. Bu yasa kamuoyunda Rahşan Affı olarak biliniyor.

9 Aralık 2000’de ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu’nda 3 gün sonra gibi bir kısa sürede bu yasa çıkartıldı. Cezaevlerinden yer kalmadığı için çıkartılan bu af yasasının ardında 70 bin kişilik cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düşmüştür. Ancak bu sayı 3 yıl içinde 20 bin artarak 64 bine ulaşmıştır.