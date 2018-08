Genel af çıktı mı son dakika 2018’de Mahkum tutuklu borçluya af çıkacak mı MHP af teklifi Genel af çıktı mı son dakika haberleri! 2018’de Mahkum tutuklu borçluya af çıkacak mı MHP af teklifi nedir? Vatandaşlar son dakika af haberleri 2018 gelişmelerini an be an takip ediyor. MHP af yasa teklifi maddelerinde neler var? Bahçeli af konusunda neler söyledi? 2018 Genel af son dakika haberleri araştırılıyor. Edinilen son bilgiye göre 2018 yılı itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) af teklifini Meclis’e sunmaya hazırlanıyor. Genel af ile ilgili çalışmalarını sonlandıran Devlet Bahçeli'nin teklifinde, terör, kadın cinayeti, çocuk istismarı gibi suçları kapsamıyor. MHP, teklifi yeni yasama dönemi başladığında TBMM'ye sunmayı planlıyor. “Genel ve özel af” çıkarabilme yetkisi, anayasanın 87. maddesine göre TBMM’ye ait ve bunun için Meclis üye tam sayısının beşte 3 çoğunluğunun, yani 600 milletvekilinin 360’ının ‘evet’ oyu vermesi gerekiyor. MHP’nin bu nedenle genel ve özel affı içermeyen, kısmi af şeklinde hazırlanan teklif sunması bekleniyor.

0 x Genel af çıktı mı son dakika 2018’de Mahkum tutuklu borçluya af çıkacak mı MHP af teklifi merak ediliyor. Binlerce cezaevi affı bekleyenler son dakika haberleri takip ediyor. Mahkumlara af çıkacak mı? Bahçeli af konusunda neler söyledi? MHP'nin, seçim vaatleri arasında yer alan ve "kader mahkumları"nın affını öngören kanun teklifi hazırlıklarında sona geldi. Taslak halindeki teklif 8 maddeden oluşurken, affın kesinlikle FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumlarını kapsamayacağı bildirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel çerçevesini çizdiği teklif üzerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki partinin hukukçularından oluşan heyet, teklifin taslağını tamamladı. Teklife ilişkin çalışmalarda toplumsal mutabakatı önceleyen heyet, bu çerçevede Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan afları hem içerik hem şekil hem de sonuçları yönünden detaylı inceledi. Toplam 8 maddeden oluşacak teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu. MHP, teklifi yeni yasama dönemi başladığında TBMM'ye sunmayı planlıyor. "Toplumda bir mutabakat oluşmalı" Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının kader mahkumlarını topluma kazandırmak olduğunu, taslak üzerinde çalışmaların devam edeceğini söyledi. Bahçeli'nin mayıs ayında genel çerçevesini çizdiği af teklifiyle ilgili çalışmalar doğrultusunda Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan 52 affı incelediklerini belirten Yıldız, "Bu 52 affın şekil ve içeriğini inceledim. Heyet olarak bu af ve ceza indirimlerini toplumda bıraktığı olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla beraber inceledik. Hatta öyle aflar var ki Erzincan depreminden sonra depremde yararlılık gösteren mahkumlara bile af çıkarılmış." ifadesini kullandı. Yıldız, 1991 yılında çıkarılan af ile kamuoyunda "Rahşan affı" olarak bilinen ve 1999'da çıkarılan affı anımsattı. Türkiye'de genel affın şartlarının bulunmadığına değinen Yıldız, şöyle devam etti: "Hazırladığımız teklif taslağının içerisinde ceza indirimi de var, af da var, erteleme de var. Elbette tutuklu ve hükümlünün ailelerini düşünürken, suçtan zarar görenleri, mağdurları gözetmek zorundayız. Bu konuda toplumda bir mutabakat oluşmalı. Bizim suçu meslek edinmiş insanları affetmek gibi bir amacımız yok. 'Kader mahkumu', adı üstünde." Yıldız, MHP'nin parlamentodaki çoğunluğunun teklifi çıkarmaya yeterli olmadığını, mutlaka parlamentoda diğer partilerden destek görmesi gerektiğini kaydetti. MAHKUMLARA AF GELİYOR MU ? Türk Ceza Yasası’nda da yer bulan “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek”, “üstsoy veya altsoydan birine, eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, gebe olduğu bilinen kadına karşı, kan gütme ve töre saikiyle adam öldürmeye teşebbüs” suçları, kapsam dışı olacak. Yine terör örgütlerine üye olmakla suçlananlar, çocukları cinsel yönden istismar eden, çocukları kaçırıp kasten öldüren, kadınlara yönelik şiddet uygulayan ve ölüme sebebiyet veren kişiler de “ af kapsamı” dışında tutulacak. Teklifte “ceza indirimi, kısmi af ve ceza ertelemesi” gibi hükümlerin bulunduğu da belirtiliyor. Bazı suçlarda ise “kamu davası açılması hariç olmak üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve davanın ertelenmesi” gibi düzenlemelerin yer alacağına dikkat çekiliyor. GENEL AF NE ZAMAN ÇIKACAK? MHP, teklifi yeni yasama dönemi başladığında TBMM'ye sunmayı planlıyor. “Genel ve özel af” çıkarabilme yetkisi, anayasanın 87. maddesine göre TBMM’ye ait ve bunun için Meclis üye tam sayısının beşte 3 çoğunluğunun, yani 600 milletvekilinin 360’ının ‘evet’ oyu vermesi gerekiyor. MHP’nin bu nedenle genel ve özel affı içermeyen, kısmi af şeklinde hazırlanan teklif sunması bekleniyor. BU SENE BORÇ AFLARI ÇIKACAK MI? Çıkacak yeni torba yasasında hüküm giymiş mahkumlar için af konusu yer almadı. Resmi bir açıklama yapılmaması ile birlikte 2018 yılı itibariyle borç afları çıkması bekleniyor. Detayları meclisin açılmasıyla birlikte şekillenecek. GENEL AF NEDİR? Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır. Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor; Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir. Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür. 74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez. Türkiye’de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir. Genel af çıkmasıyla birlikte, soruşturması yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili davalar açılmaz. Hakkında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenlerin ve davası açılıp mahkemeye devam edenlerin hakkında davaları düşmesine karar verilir. Haklarında hüküm kesinleşip henüz infaza başlamayanların ilgili cezaları vermekten vazgeçilir. Hapishanede olanlar derhal serbest bırakılır ve genel af halinde adli sicil kayıtları silinir. RAHŞAN AFFI NEDİR? Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000’de Rahşan Ecevit’in önerisiyle çıkartılmış, devlete işlenen suçların dışındaki suçlara erteleme ve şartlı salıverme getiren yasadır. Bu yasa kamuoyunda Rahşan Affı olarak biliniyor. 9 Aralık 2000’de ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu’nda 3 gün sonra gibi bir kısa sürede bu yasa çıkartıldı. Cezaevlerinden yer kalmadığı için çıkartılan bu af yasasının ardında 70 bin kişilik cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düşmüştür. Ancak bu sayı 3 yıl içinde 20 bin artarak 64 bine ulaşmıştır. Bu yasayla birlikte yaklaşık 23 bin hükümlü aftan yararlanarak salıverildi. Yasanın kapsamının değişmesiyle birlikte bu sayı 45 bini buldu. 2005 yılında 4 bin 715 kişi hakkındaki dava af yasası çerçevesinde ertelenmesi ortaya çıktı bu yüzden Rahşan Ecevit, yaptığı affı bu şekilde tanımlamıştı; "Ben affı garibanlar için istedim, katiller yararlandı"

