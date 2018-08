Genel af ne zaman çıkacak TBMM 2018 mahkum tutuklu ve vergi trafik KYK borçlularına af gelecek mi Mahkum Af çıkarsa kimleri kapsar? Af yasası çıkacak ne zaman çıkacak? MHP af yasası teklifini ne zaman meclise sunacak? Mahkum affı çıkacak mı? Mahkum tutuklu ve borçlulara genel af gelişmeleri neler? 2018 Trafik cezası vergi öğrenim kredisi affı ne zaman çıkar? Af yasası vatandaşlar af ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. TBMM Genel Kurulunda, "Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı geçtiğimiz aylarda yasalaşmıştı. Şimdi sırada mahkumlara yönelik af konusu gündemde yerini koruyor. MHP Genel Merkezi, af yasa teklifi ile ilgili çalışmalara başladı. MHP’nin, yeni yasama döneminde, Ekim ayı gibi Meclis’e sunmak üzere çalıştığı teklifin, “devlete karşı işlenen suçlar dışındaki suçlara erteleme veya şartlı salıverme şeklinde getirileceği” belirtiliyor. MHP'nin seçim beyannamesinde yer verdiği ve 24 Haziran seçimleri boyunca gündeme getirdiği tüm vaatlerinin arkasında olduğunu söyleyen Kalaycı, "İnşallah peyderpey bunların gerçekleştiğini de göreceğiz. Daha önceki seçimlerde de vaat ettiğimizin bir çoğu gerçekleşmiştir. Hele ki bu dönemde MHP kilit bir konumdadır. Yasama faaliyetlerinde daha etkin bir konumdadır. Başta af olmak üzere tüm vaatlerimizi önümüzdeki süreçte gündeme getireceğiz.

2018 YENİ TORBA YASASINDA AF VAR MI?



Çıkacak yeni torba yasasında hüküm giymiş mahkumlar için Af söz konusu olmayacak. Resmi bir açıklama yapılmaması ile birlikte 2018 yılı itibariyle borç ve hüküm Afları çıkması beklenmiyor.







MHP, af yasası için hazırlanıyor



Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde MHP Konya İl Başkanlığında düzenlenen programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Son dönemde karşı karşıya kaldığımız ekonomik yaptırımlar, ambargolar, sinsi operasyonlar, Türk milletinin birlik ve beraberlik şuuru karşısında sonuçsuz kalacaktır. Türk milleti her saldırıyı püskürtecek, her komployu dağıtacak, her karanlık senaryoyu yırtacak cesaret ve imandadır. Türk milleti dualı bir millettir. Türk milleti bir iman ordusudur. Ezan olduk dinmedik, bayrak olduk inmedik, şehit olduk ölmedik, adımız Müslüman, soyadımız Türk bizim" ifadelerini kullandı.



'ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE GÜNDEME GETİRECEĞİZ'



DEVLET BAHÇELİ AF KONUSUNA NE DİYOR?



Devlet Bahçeli af konusunu seçimlerden önce gündeme getirmiş, seçim sonrasında ise yaptığı açıklamada yeni yasama döneminde MHP’nin af konusuna ilişkin teklif vereceğini açıklamıştı. Cezaevinde af bekleyen binlerce mahkum ve bu mahkumların ailesi af konusunda bir adımın atılıp atılmayacağını merak ediyor.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ile partinin kurmayları Af Yasası Kanun Teklifi için harekete geçtiler. Af Yasası Kanun Teklifini hazırlamaya başlayan MHP'nin yasa teklifini Ekim ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunması bekleniyor.



Son dönemde çocuk istismarı ve cinayetlerin artmasıyla hükümetin daha önce görüşmeyi planladığı kısmi yada genel af yasalarının rafa kalkmasına sebebiyet verdi. Suç oranlarınnı bu denli yüksek olduğu bu dönemde af yasası taleplerine hükümetin ne yanıt vereceği merak ediliyor.



Son dönemde sıklıkla gündeme gelen seçimin yaklaşmasıyla raftan tekrar indirilen genel af söylentilerine yönelik açıklamalar peş peşe geliyor. Ak Parti ve MHP arasında görüşülen genel af'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'ndeki programın ardından Zeytinburnu'nda Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Burada gençlerle sohbet eden Erdoğan, daha sonra seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi.



Zeytinburnu’nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemlerinde af konusunun olmadığını belirterek, “Bu konularda kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin. Yani insan, eğer yargı haklarında bir hüküm vermişse, içeriye girmişse, onları affetme yetkisi bizim değil, bu bir. İki, şu anda Parlamento'nun böyle bir işlevi yok, bu da ortada. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af çıkartmayız. Bunun istismarına da fırsat vermeyiz” dedi.

Ajansların aktardığı bilgilere göre, Türk Ceza Yasası’nda (TCK) da yer bulan “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek”, “üstsoy veya altsoydan birine, eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, gebe olduğu bilinen kadına karşı, kan gütme ve töre saikiyle adam öldürmeye teşebbüs” suçları kapsam dışı olacak. Yine FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C gibi terör örgütlerine üye olanlar, üye olmakla birlikte cürüm işleyenler, çocukları cinsel yönden istismar eden, çocukları kaçırıp, kasten öldüren, kadınlara yönelik şiddet uygulayan ve ölüme sebebiyet veren kişiler de “af kapsamı” dışında tutulacak. Bununla birlikte “uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişiler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişiler” de MHP’nin teklifine göre, aftan yararlanamayacak.

Borçlulara da Af Gelmesi Bekleniyor



MHP’nin teklifinde, daha önce AK Parti hükümetinin de gündeme getirdiği ve “banka borçularına” yönelik de affın geleceği belirtiliyor. Buna göre, iflastan ötürü borçlarını ödeyemediği için cezaevinde bulunan kişiler, “ticari suçlular” da af kapsamında olacak. Bununla birlikte “basit hırsızlık” diye adlandırılan suçlarının da af kapsamı içinde değerlendirildiği belirtiliyor. MHP’nin teklifinde, “suçu ne olursa olsun, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunup da firar halinde olanların, belli bir süre içinde resmi makamlara başvurup, teslim olmayanların da aftan yararlanmasının” söz konusu olamayacağı tartışılıyor. Devletin mülkünde olan ormanlık alanlara zarar veren kişiler de anayasa gereği af kapsamı dışında tutulacak.