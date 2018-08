Genel af son dakika 2018 Mahkum tutuklu ve borçlulara af çıkacak mı Bahçeli Erdoğan görüşmesi son durum Genel af son dakika 2018 Mahkum tutuklu ve borçlulara af çıkacak mı Bahçeli Erdoğan görüşmesi son dakika ne oldu? Genel af haberleri an be an takip ediliyor. Af çıkacak mı merak ediliyor. Vatandaşlar internetten Genel af mahkum affı var mı son durum 2018 trafik cezası vergi öğrenim kredisi affı çıkacak mı sorusuna yanıt arıyor. Çek affı, vergi affı, trafik cezası affı, genel af konusundaki detaylar haberimizde yer alıyor. Edinilen son bilgiye göre Bedelli askerlik düzenlemesinin ardından gözler genel affa çevrildi. Peki 2018 yılı itibariyle genel af ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sürpriz görüşme gerçekleştirecek. Çıkacak yeni torba yasasında hüküm giymiş mahkumlar için Af söz konusu olmayacak. Resmi bir açıklama yapılmaması ile birlikte 2018 yılı itibariyle borç ve hüküm Afları çıkması beklenmiyor.Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır. Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor; Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

0 x Genel af son dakika 2018 Mahkum tutuklu ve borçlulara af çıkacak mı Bahçeli Erdoğan görüşmesi son dakika haberleri araştırılıyor. Af ne zaman çıkacak? Af haberleri nelerdir? Sayıları 200 binin üzerinde olan tutuklu-hükümlü ve ailelerinin gözü kulağı torba yasada. Yeni torba yasada af çıkması dört gözle bekleniyor. Ceza indirimi, infaz yasasında değişiklik, Denetimli Serbestlik Yasası tutuklu ve hükümlü aileleri tarafından heyecanla bekleniyor.Meclis komisyonunda tartışılan genel af meclis komisyonundan geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi? " ifadeleri ile af çağrısında bulunmuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ile partinin kurmayları Af Yasası Kanun Teklifi için harekete geçtiler. Af Yasası Kanun Teklifini hazırlamaya başlayan MHP'nin yasa teklifini Ekim ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunması bekleniyor.

Genel af ne zaman çıkacak? Erdoğan-Bahçeli af konusunda anlaştı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Külliyesi’nde MHP lideri Devlet Bahçeli’yi kabul etti. İkilinin görüşmesi 40 dakika sürdü. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde ne konuşuldu? Erdoğan-Bahçe görüşmesinde af gündeme geldi mi? Görüşmede yerel seçim tarihi konuşuldu mu? Yerel seçimler erkene mi alınacak? 24 Haziran öncesi AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın birlikteliği muhalefeti kıskandırmaya devam ediyor. Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP Genel Başkanları son dakika görüşmesiyle bir araya geldi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Erdoğan Bahçeli görüşmesi saat 13.00'te başladı. Görüşme 40 dakika sürdü. Görüşmede MHP liderinin gündeme af konusunu gündeme getirdiği iddia edildi. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin gündeminde yerel seçimlerin ne zaman yapılacağının yanında yeni yasama döneminde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldığı öğrenildi. Devlet Bahçeli af konusunu seçimlerden önce gündeme getirmiş, seçim sonrasında ise yaptığı açıklamada yeni yasama döneminde MHP’nin af konusuna ilişkin teklif vereceğini açıklamıştı. Cezaevinde af bekleyen binlerce mahkum ve bu mahkumların ailesi af konusunda bir adımın atılıp atılmayacağını merak ediyor.

AF KONUSU GÜNDEMDE Mİ? Sürpriz görüşmenin konusu kamuoyu tarafından merak edilirken MHP liderinin seçimden önce çıkmasını beklediği ancak AK Parti'nin sıcak bakmadığı af konusunu bugünkü görüşmede masaya getireceği konuşuluyor. Genel af konusunda Başkan Erdoğan'ın görüşü ise net. Erdoğan daha önce af konusuna sıcak bakmadığını açıklamıştı. Şimdi gözler bu kritik görüşme sonrasında yapılacak açıklamada olacak. BU SENE MAHKUM AFFI VAR MI? Çıkacak yeni torba yasasında hüküm giymiş mahkumlar için Af söz konusu olmayacak. Resmi bir açıklama yapılmaması ile birlikte 2018 yılı itibariyle borç ve hüküm Afları çıkması beklenmiyor. GENEL AF EN SON HABERLERİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'ndeki programın ardından Zeytinburnu'nda Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Burada gençlerle sohbet eden Erdoğan, daha sonra seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi. Zeytinburnu’nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemlerinde af konusunun olmadığını belirterek, “Bu konularda kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin. Yani insan, eğer yargı haklarında bir hüküm vermişse, içeriye girmişse, onları affetme yetkisi bizim değil, bu bir. İki, şu anda Parlamento'nun böyle bir işlevi yok, bu da ortada. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af çıkartmayız. Bunun istismarına da fırsat vermeyiz” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ''Gündemimizde af konusu yok. AK Parti ve MHP'nin gündemleri farklı. MHP'nin kendi görüşleri, öncelikleri var. Pratik olarak da mümkün değil, seçime gidiliyor, parlamento kapanmış durumda.'' dedi. Cumhurbaşkanı olması durumunda af konusunda ne yönde hareket edeceğine yönelik bir soru üzerine ise Muharrem İnce, "Böyle bir düşüncem yok, adalet yoksa affın gelmesi bir işe yaramaz. Önce adalet, adalet yoksa bugün af çıkarırsınız, 2 sene sonra yenisini çıkarmak zorunda kalırsınız. Onun için afla uğraşmak yerine şimdi adaletle uğraşırsak kendiliğinden bazı aflar gelir zaten o zaman." dedi. Bedelli askerlik konusuna ilişkin de CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Bir taraftan yeşil ışık yakıyorlar, bir dönem kapatıyorlar ne dedikleri belli değil. Biz askerlikle ilgili yeni bir düzenleme yapacağız, yeni bir düzenleme. Öyle olmaz, bakın bedelli askerlik yapmak isteyenleri anlıyorum. Belli bir yaştalar, kurdukları bir iş düzeni var hiç itirazım yok ama bir de öbür tarafı var." dedi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sayın Bahçeli ile benim af konusunu görüşme fırsatımız oldu. Tabii kendisinin ciddi kaygıları var, haklı endişeleri var. Bu konuda da ileri sürdüğü haklı birtakım gerekçeler var. Ben ona saygı duyuyorum. Ama BBP olarak af konusunda görüşümüz şudur; Biz insanın insana karşı işlediği, yani kulun kula karşı işlediği suçlarda af yetkisinin devlete ait olamayacağını, ancak bir insanın kendisine karşı işlenen suçtan dolayı o suçun sahibini ancak kendisinin af edebileceğine inanıyoruz. Bizim bakışımız bu. Ama devlet kendisine karşı işlenen suçları af etmekte böyle bir karar alabilir, böyle bir yetkiyi kullanabilir. Milletin verdiği yetkiyi bu yönde kullanabilir. Ama dediğim gibi kulun kula karşı işlediği, insanın insana karşı işlediği suçlarda biz şahsen genel bir aftan yana değiliz. Ancak ve ancak o kişi helallik verirse ancak o şekilde olabilir diye düşünüyoruz. Bir kere daha söylüyorum; Sayın Bahçeli'nin endişelerine, gerekçelerine de kendisi açısından değerlendirmelerine de saygı duyuyorum." dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bedeli askerlik konusundaki görüşlerini de açıklayarak "İlkesel olarak bedeli askerliği doğru bulmuyoruz. 'Lakin eğer çıkacaksa buradan elde edilecek gelirin bir kısmının SMA hastalarına ayrılmasını arzu ediyoruz' diye aylar önce bir açıklamada bulununca, bu konuda bize de hayli soru soruldu. Orada da SMA hastalarıyla ilgili de bir sonuç alındı. Yani tamamıyla da olmasa da bir sonuç alındı. Ama bedelli askerlik konusunda şunu söylüyorum; bir problem var. 500-600 bin sayıdan bahsediliyor. Hatta daha üstünden 700-800 binden bahsediliyor. Dolayısıyla da asker alma idaremizde bir problem var. Sistemimizde bir problem var. Öncelikle bu problemin ortadan kaldırılması lazım. İkinci olarak bu yığılmaya da bir sonuç bulunması lazım. Bunun ben direkt bedelli olarak çözümünden yana değilim. Yani 'mutlaka ama mutlaka şu anda bedelli askerlik bekleyenler, asker kaçağı konumunda olanlar ya da ertelemiş olanlar kaç yüz bin ise mutlaka ama mutlaka bir askeri elbiseyi giymeli, temel bir eğitimi almalı, ondan sonra da herkesin kendi bütçesine göre ve mesleğine göre bir çözüm üretilmelidir' diyorum" ifadelerini kullanan Destici, "Yani 'sadece direkt parayı ver, sen askerlikten kurtul, parası olmayan askerlik yapsın' buna karşıyım. Bunu doğru bulmuyorum. Bir uygulama gelecekse yoksul için de gelsin, fakir için de gelsin, parası az olan için de gelsin, parası çok olan için de gelsin. Ve kiminin parası, kiminin eğitimi, kiminin yaptığı iş, kimi gücüne göre bir para ödesin. Direkt şu kadar yaş, şu kadar para; ben bunu doğru bulmuyorum. Bunu haksızlık olarak görüyorum, adaletsizlik olarak görüyorum. Ama bir çözüm üretilmeli. Çözüm şöyle olmalı; mutlaka askere alınmalılar, temel eğitim görmeliler. Eğer bir bedel konacaksa herkesin bütçesine göre olmalı. Bir mesleği varsa da o mesleğinden istifade edilebilir. Dolayısıyla böylece hem şehit aileleri incinmemiş olur hem de gönüllü olarak askerliğimizi yapan kahramanlarımız da bir burukluk hissetmezler. Bunların hepsinin düşünülüp ona göre bir ortak akılla çözüm bulunması da gerekiyor. Bu problemin çözülmesi gerekiyor. Sayın Başbakan açıkladı işte; 15-16 yılda eritilecek bir yığılmadan bahsediyor. Dolayısıyla bu yığılmanın da ortadan kaldırılması lazım." dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Af çıkarılmasıyla ilgili vaat ve sözümüzü seçim beyannamemize de aldık. Bu duruşumuzdan geri adımımız düşünülemez" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bir vatandaşın genel af konusunu hatırlatması üzerine, "Genel af mevzusu yasamanın çıkarması gereken bir mevzudur. Herkes kendine göre parlamentoda çoğunluk sağlayıp 'Ben şunu, bunu yapacağım.' diyebilir ama bizim gündemimizde genel af yok." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devlete karşı olursa belki affederiz." sözlerini yıllardır söylediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Ama kişiye karşı olan suçları, kul hakkıdır biz niye affedelim ki. Öyle bir şey olmaz. Kaldı ki devlete karşı suçlar da terör suçlarıdır onu da zaten affetmeyiz. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı. GENEL AF ESKİ HABERLER NELERDİ? DEVLET BAHÇELİ'NİN AF İLE İLGİLİ ÇAĞRISI DİKKAT ÇEKMİŞTİ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son olarak, "Şu an cezaevlerimizde 235 bini bulan mahkum ve tutuklu bulunmaktadır. Bunların içerisinde büyük bir çoğunluk kader mahkumu olarak nitelendirdiğimiz kişilerdir. Cezaevi şartları bu kadar kalabalık mahkumu taşıyabileyecek durumda da değildir. Bu sebepten dolayı yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir başlangıç var Türkiye'de. Üç evreli bir sistem değişikliği söz konusu. Bunlardan bir tanesi çok partili siyasi hayatımız şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye'de bu önemli ve köklü değişiklikte toplumu rahatlatmak, onları huzura kavuşturmak kader mahkumu olan insanlarımızı ve ailelerini buluşturmak. Nasip olursa benim kanaatim tabi bunu Meclis'te yapabilecek sayısal gücümüz yok. Ama temennim odur ki inşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Siyasi olarak kullanmıyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum. Allah hepinize sabır versin. İnşallah sonu da hayırlı olur." dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması. Vatandaşların, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması seçim beyanımızdır" dedi. GENEL AF NEDİR? Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır. Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor; Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir. Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür. 74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez. Türkiye’de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir. Genel af çıkmasıyla birlikte, soruşturması yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili davalar açılmaz. Hakkında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenlerin ve davası açılıp mahkemeye devam edenlerin hakkında davaları düşmesine karar verilir. Haklarında hüküm kesinleşip henüz infaza başlamayanların ilgili cezaları vermekten vazgeçilir. Hapishanede olanlar derhal serbest bırakılır ve genel af halinde adli sicil kayıtları silinir. RAHŞAN AFFI NEDİR? Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000’de Rahşan Ecevit’in önerisiyle çıkartılmış, devlete işlenen suçların dışındaki suçlara erteleme ve şartlı salıverme getiren yasadır. Bu yasa kamuoyunda Rahşan Affı olarak biliniyor. 9 Aralık 2000’de ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu’nda 3 gün sonra gibi bir kısa sürede bu yasa çıkartıldı. Cezaevlerinden yer kalmadığı için çıkartılan bu af yasasının ardında 70 bin kişilik cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düşmüştür. Ancak bu sayı 3 yıl içinde 20 bin artarak 64 bine ulaşmıştır. YORUMLAR 0

