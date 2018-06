Yeni torba yasa son dakika mahkumlara, tutuklulara ve borçlulara af çıkacak mı 2018 Torba yasa maddeleri genel af çıktı mı

Genel af yasası son dönemde sıklıkla gündeme gelen seçimin yaklaşmasıyla raftan tekrar indirilen genel af söylentilerine yönelik açıklamalar peş peşe geliyor. Mahkumlara, tutuklulara ve borçlulara af çıkacak mı? Ak Parti ve MHP arasında görüşülen genel af'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakın zamanda birçok konuda yeni yasal düzenlemelerin yapılmasının ardından mahkumlara, tutuklulara ve borçlulara af çıkacak mı sorusu binlerce kişi tarafından yanıt bekliyor. Meclis Genel Kurulu'nun birçok kanuna imza atması af bekleyenlerin dikkatini çekti. Sayıları 200 binin üzerinde olan tutuklu-hükümlü ve ailelerinin gözü kulağı torba yasada. Yeni torba yasada af çıkması dört gözle bekleniyor. Ceza indirimi, infaz yasasında değişiklik, Denetimli Serbestlik Yasası tutuklu ve hükümlü aileleri tarafından heyecanla bekleniyor.Meclis komisyonunda tartışılan genel af meclis komisyonundan geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz.Tartışma ve konuşmaya değmez mi? " ifadeleri ile af çağrısında bulunmuştu. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bir vatandaşın genel af konusunu hatırlatması üzerine, "Genel af mevzusu yasamanın çıkarması gereken bir mevzudur. Herkes kendine göre parlamentoda çoğunluk sağlayıp 'Ben şunu, bunu yapacağım.' diyebilir ama bizim gündemimizde genel af yok." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devlete karşı olursa belki affederiz." sözlerini yıllardır söylediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Ama kişiye karşı olan suçları, kul hakkıdır biz niye affedelim ki. Öyle bir şey olmaz. Kaldı ki devlete karşı suçlar da terör suçlarıdır onu da zaten affetmeyiz. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı. İşte fenel af ile ilgili yapılan son açıklama...



MAHKUMLARA, TUTUKLULARA VE BORÇLULARA AF ÇIKACAK MI?



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakın zamanda birçok konuda yeni yasal düzenlemelerin yapılmasının ardından mahkumlara, tutuklulara ve borçlulara af çıkacak mı sorusu binlerce kişi tarafından yanıt bekliyor. Meclis Genel Kurulu'nun birçok kanuna imza atması af bekleyenlerin dikkatini çekti. Şimdi binlerce kişi gelecek haberi dört gözle bekliyor.



BAŞBAKAN HAKAN ÇAVUŞOĞLU AF ÇIKACAK MI SORUSUNA YANIT VERDİ



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bir vatandaşın genel af konusunu hatırlatması üzerine, "Genel af mevzusu yasamanın çıkarması gereken bir mevzudur. Herkes kendine göre parlamentoda çoğunluk sağlayıp 'Ben şunu, bunu yapacağım.' diyebilir ama bizim gündemimizde genel af yok." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devlete karşı olursa belki affederiz." sözlerini yıllardır söylediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Ama kişiye karşı olan suçları, kul hakkıdır biz niye affedelim ki. Öyle bir şey olmaz. Kaldı ki devlete karşı suçlar da terör suçlarıdır onu da zaten affetmeyiz. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.



DEVLET BAHÇELİ'NİN AF İLE İLGİLİ ÇAĞRISI DİKKAT ÇEKMİŞTİ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Af çıkarılmasıyla ilgili vaat ve sözümüzü seçim beyannamemize de aldık. Bu duruşumuzdan geri adımımız düşünülemez" dedi.



TBMM'de son zamanlarda bir çok konuda yeni yasal düzenlemelerin yapılması ve meclis genel kurulunun birçok kanuna imza atması aylardır ve hatta yıllardır mahkum yakınlarına af bekleyenlerin umutlarının artmasına neden oldu. Gündeme de taşınan ve aynı zamanda borçlular için de affı öngören yasa çalışmalarının yapıldığı söylentileri yayılmaktadır. Özellikle belli suçlardan mahkum olan tutukluların tahliye edilmesi hem toplum nezdinde hem de oldukça yoğunlaşan hapishaneler nezdinde oldukça olumlu bir durum ortaya çıkartacaktır.



2018 Genel seçimine az bir süre kala mahkum ve tutuklulara af bekleyen vatandaşların umutlanmasına vesile olan açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti. Bahçeli kader mahkumlarına çıkartılacak bir affın toplum nezdinde olumlu karşılık bulacağını söyleyerek iktidara af kanununun çıkartılması çağrısında bulunmuştu. Bahçeli'nin bu açıklamasına karşılık iktidar kanadından Başbakan ve Cumhurbaşkanından açıklama gelmişti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son olarak, "Şu an cezaevlerimizde 235 bini bulan mahkum ve tutuklu bulunmaktadır. Bunların içerisinde büyük bir çoğunluk kader mahkumu olarak nitelendirdiğimiz kişilerdir. Cezaevi şartları bu kadar kalabalık mahkumu taşıyabileyecek durumda da değildir. Bu sebepten dolayı yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir başlangıç var Türkiye'de. Üç evreli bir sistem değişikliği söz konusu. Bunlardan bir tanesi çok partili siyasi hayatımız şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye'de bu önemli ve köklü değişiklikte toplumu rahatlatmak, onları huzura kavuşturmak kader mahkumu olan insanlarımızı ve ailelerini buluşturmak.



Nasip olursa benim kanaatim tabi bunu Meclis'te yapabilecek sayısal gücümüz yok. Ama temennim odur ki inşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Siyasi olarak kullanmıyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum. Allah hepinize sabır versin. İnşallah sonu da hayırlı olur." dedi.



MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması. Vatandaşların, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması seçim beyanımızdır" dedi.









Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"2023'te, büyükşehirleri kapsayacak şekilde yüz il, bin ilçeden oluşan bir idari sistemle, ekonomide yerli ve milli diriliş sayesinde, siyasette birlik ve dayanışma ruhunun ayağa kalkışıyla Türkiye bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen bir ülke seviyesine mutlaka ulaşacaktır.



Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi çerçevesinde kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteğinin sağlanması ve dava açmada zaman aşımının kaldırılması için gerekli yasaların çıkarılması konusunda çalışmaların yürütüleceği bildirildi.



Beyannamede PKK'lılar, FETÖ'cüler ve diğer teröristlerle çocuk istismarcıları, tecavüzcüler ve kadın katilleri hariç olmak üzere demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarına af çıkarılması için girişimlerin sürdürüleceği belirtildi.



Son olarak MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta "Sayın Genel Başkanımız konuyu ifade ederken, bundan özellikle terör suçlularının kadına, çocuğa karşı şiddet veya cinsel istismarda bulunanların bu tür belli suçları dışarıda tutarak gerçekten kader mahkumu diyebileceğimiz şu anda cezaevlerinde çok zor şartlarda cezasını çeken insanlara yüzlerini güldürecek bir fırsat tanınması. Bir af getirilmesi konusunu gündeme getirdi. Burada önemli olan hususun ve Genel Başkanımızın ifade ettiği diğer bir hususta, önümüzdeki dönemde seçim ortamı içerisinde hapishaneler kaynaklı ülkede bir karışıklık çıkarma yönünde bir riskle, endişeyle karşı karşıya olduğumuzdan bu ifade edildi. Ben eninde sonunda bugün olmasa da yarın, belki seçimden sonra bu konuya hükümetin olumlu bir yaklaşım içerisinde olacağını ve bu işin olumlu bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü Sayın Bahçeli bir konuyu 3 defa dile getirdiyse, onun üzerinde iyi düşünmek lazım. İlla ki bir şey başımıza gelmesi gerekmez tedbir almak için. Bu tedbirleri zamanında almanın faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.



MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af önerisini değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı bugünlerde terör muhitleri bir çalışma içine girdiler. Ona bir tepki olarak öyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir" demişti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af önerisine ilişkin, "Çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş, kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız." ifadesini kullanmıştı.



MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye giderken "Af gündemimizde yok." sözlerini değerlendirmişti.



2018 yeni torba yasa, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler içeriyor. En çok merak edilen konu ise yeni torba yasada genel af çıkacak mı sorusu. Son anda yapılacak eklemelerle torba tasarının büyüklüğünün 100 maddeyi geçebileceği belirtiliyor. 2018 yılı itibariyle yeni bir torba yasa çıkması bekleniyor. Bu torba yasada af olup olmayacağı beklentisi hat safhada. Torba yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü ve yakın zamanda Meclis’e gönderilmesi planlanıyor.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "af" açıklamalarının hatırlatılması üzerine hükümetin gündeminde affın söz konusu olmadığını söyleyen Bozdağ "Milliyetçi Hareket Partisi ayrı bir parti, AK Parti ayrı bir parti. Her parti kendi görüşünü oluşturmakta, dile getirmekte serbesttir. Biz bugün Türkiye'yi yönetme sorumluluğu taşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bu konuda söylenmesi gerekeni çok net bir şekilde tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ifade ettiler. O da şudur, ben de tekrar ediyorum, hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir." dedi.



"Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması olan vergi affı, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.



KOMİSYONDAN GEÇEN ÇALIŞMA MAHKUMLAR İÇİN AF İÇERMİYOR ancak vergi ve sicil affının gelmesi mahkumlar için de bir umut ışığı doğurdu.



MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin af ile ilgili sorularını yanıtladı. "Sayın Cumhurbaşkanı İngiltere'ye giderken 'af gündemimizde yok' dedi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz" sorusunu Bahçeli "Biz kendi gündemlerinde olsaydı zaten destek verir, müspet kanaatimizi kendileriyle paylaşırdık. Ancak gündemlerinde olmadığı için bir görüşümüzü, çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş, kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız.



49 yıllık siyasi geçmişi, tecrübe ve geleneği olan MHP'nin çok önemli bir toplumsal yarayla ilgili çözüm önerisini paylaşması son derece doğal, son derece meşru ve elbette de en tabii hakkıdır. Sayın Başbakan 'teröristlere kesinlikle af yok' diyor.



Biz de bunun aksini söylemiyoruz. Bizim de kastettiğimiz zaten budur. Biz kendi gündemimizi seslendirdiğimiz gibi on binlerce mağdurun, kader kurbanının hakkını da hukukunu da müdafaa edeceğiz, devamlı dillendireceğiz. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum." diyerek yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Kader mahkumlarının affına dair, ailelerin bir beklenti içinde olduğunu biliyoruz. Bu hususta biz de birçok mektup ve mesaj alıyoruz. Kader mahkumlarını affı, MHP'nin Sayın Genel Başkan'nın da ifadesiyle 'tartışmaya ve konuşmaya değer bir meseledir. Bu konuda affın çıkacağını ümit ettiklerini kararlı bir şekilde belirttiler. Hayırlı olur inşallah" dedi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, "Bölücü terör örgütünün siyasi görünümlü müritleri ve FETÖ terör örgütü yandaşları bir af konusunu gündemde tutmaya çalışmaktadırlar. Sayın Genel Başkan da 'bu terör örgütlerinin suçlularını, çocuk istismarcılarını, tecavüzcüleri hariç tutarak kader mahkumlarının elinden tutacak bir affı niye tartışıp konuşmayalım' demiş. Ben şahsen bir vatandaş olarak kader mahkumlarının affına dair toplumda bir beklenti olduğunu biliyorum, birçok mektup mesaj alıyorum. Kader mahkumları meselesi mağdur kesimlerce tartışılan ve konuşulan bir meseledir. Hayırlı olur inşallah" diye konuştu.



Toplumun çeşitli kesimlerini ilgilendiren onlarca yasanın çıkmasını sağlayan meclis genel kurulundan bir beklenti de hem tutuklu ve hükümlülere hem de sicil cezası affı ile ilgili yasa çıkarılması oldu. Daha önceleri birçok defa getirilen hükümlülere ve borçlulara af yasası binlerce mahkum ve borçlu ailesi tarafından büyük bir istek ve merakla beklenirken güzel haber Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Yiğit Bulut, bugün Star gazetesindeki köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. “Büyük Barış” tezini defalarca yazdığını ve ne anlama geldiğini anlatan Yiğit Bulut, genel af çağrısı yaparak, “Bazı suçlar hariç GENEL BİR AF hayata geçirelim ve ‘her vatandaşı’ suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim” ifadelerini kullandı.



Yüz binlerce tutuklu ve mahkum ile ailelerinin gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelecek güzel bir haberin bekleyişi içerisindeler. TBMM'nin çok sıkı çalıştığı son günlerde torba yasa çalışmaları da hız kazandı.



CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan ve Af konusuna da değinen Adalet Bakanı Gül, herhangi bir affın gündemlerinde bulunmadığını söyledi.



2018 TORBA YASASINDA AF VAR MI?



Çıkacak yeni torba yasasında hüküm giymiş mahkumlar için Af söz konusu olmayacak. Resmi bir açıklama yapılmaması ile birlikte 2018 yılı itibariyle borç ve hüküm Afları çıkması beklenmiyor.



"MAHKEMELER TOLERANS GÖSTERMEMELİ"



Cinsel istismar yasası ile ilgili konuşan Gül, "Kadına şiddet ve cinsel istismar konularında mahkemelerde tolerans gösterilmesin istiyoruz. Kanunlarda değil uygulamalarda eksiklikler var. Savcı ve hakimler gerekli incelemeleri yapıyor. İlla olay her şikayet edildi diye yaşanmış değildir. Yargıya güvenelim, yanlış karar verirse de bir üst mahkeme düzeltir. Ama tolerans gösterilmesin. Sadece ceza kanunlarını artırmak değil, bilinçli birey ile çözebiliriz. Kravat taktı indirim, böyle bir şey yok. Böyle bir yaklaşım doğru değil. Kanunda da bu yazmaz. Yargıda milyonlarca dosya var. Sizin de, benim de eleştirdiğim kararlar var. Ancak ben hukuka güveniyorum. Bu konu da asla denetimsiz bırakılmayacak. Farkındalık yaratmak için çalışıyoruz." dedi.



"MAĞDURU, MAĞDUR ETMEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Evliliğe zorlanan çocuklarla ilgili konuya değinen Gül, "İdari ve hukuki çalışmalar yapılıyor. Bu konuda tolerans gösterilmiyor. Taviz verilmeden üzerine gidiyoruz. Bu konularda hükümet olarak mağduru, bir daha mağdur etmemek için çalışıyoruz. Kanunda gerekli düzenlemeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.