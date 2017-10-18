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Genel müdür yardımcısı Nuri Ünver lüks otelde ölü bulundu

Manisa’da, bir jant fabrikasında genel müdür yardımcısı olan 50 yaşındaki Nuri Ünver, yüzmek için gittiği otelin havuzunda ölü bulundu.

  • DHA
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Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir jant fabrikasında genel müdür yardımcısı olan Nuri Ünver, her izin gününde gittiği otelin havuzuna girip, yüzmeye başladı. Bir süre sonra kendisine bir isteği olup, olmadığını sormaya gelen otel görevlisi, Ünver’i suda hareketsiz buldu.

Genel müdür yardımcısı lüks otelde ölü bulundu:

Görevlinin durumu bildirdiği otel yetkilileri, sağlık ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine otele gelen sağlık ekibi, Ünver’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aşırı efora bağlı kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Nuri Ünver’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ünver’in oteldeki odasında da inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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