Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Dündar Pakistan'da

Pakistan Genelkurmayından yayımlanan açıklamaya göre, Orgeneral Dündar ve Orgeneral Bajva, Ravalpindi kentindeki genel karargahta görüştü.

Ortak ve profesyonel çıkarların gündeme geldiği görüşmede iki kardeş ülke arasında savunma ve güvenlik işbirliği konularının üzerinde duruldu.

Taraflar, özellikle terörle mücadele ve bu konuda verilecek eğitim için askeri bağların daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Orgeneral Dündar, Pakistan ordusunun bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasındaki rolü ve terörle mücadeleye katkılarından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bu arada Pakistan'ın başkenti İslamabad'da çarşamba günü başlayan 12. Üst Düzey Askeri Diyalog Grubu toplantısının sonunda da ortak bir bildiri yayımlandı.

Bildiride "İki taraf (Türkiye ve Pakistan), ilgili alanlarda savunma ve güvenlikle ilgili alanlarda işbirliğini güçlendirmeye karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Pakistan ve Türkiye arasında 2003 yılında oluşturulan diyalog grubunun 13. toplantısının Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.