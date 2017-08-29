Genelkurmay 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel afiş hazırladı
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel afiş hazırlandı.
- AA
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Zafer Bayramı için hazırlanan 2 afişe yer verildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu afişlerde, "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun" ifadesi kullanıldı.
Afişlerden birinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının fotoğrafları, diğerinde ise Türkiye haritası üzerine yerleştirilen ay yıldız bulunuyor.
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