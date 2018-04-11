Genelkurmay Başkanı Akar, BAYKAR tesislerini gezdi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, insansız hava araçlarının üretim ve araştırma-geliştirme (ARGE) faaliyetlerinin yürütüldüğü BAYKAR Makina A.Ş. tesislerini gezdi.
- İHA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İstanbul ve Çorlu bölgelerinde, 1'inci Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile İstanbul ve Çorlu bölgelerinde 1'inci Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.
Orgeneral Akar, kuvvet komutanları ile ayrıca "Bayraktar" insansız hava araçlarının üretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü Baykar Makina tesislerini de gezdi.
Ziyarette, Baykar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar ile Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da yer aldı.
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