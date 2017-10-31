Genelkurmay Başkanı Akar Hatay ve Diyarbakır'da incelemelerde bulundu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Diyarbakır ve Hatay'da incelemelerde bulundu
- İHA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Diyarbakır ve Hatay bölgesinde bulunan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Orgeneral Akar bu kapsamda Diyarbakır Valisi Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’na da bir ziyaret gerçekleştirdi.
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