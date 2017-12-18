Genelkurmay Başkanı Akar, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, devam eden İngiltere ziyareti kapsamında İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Stuart Peach ile görüştü. Orgeneral Akar, ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç'i makamında ziyaret etti.
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