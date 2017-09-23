Genelkurmay Başkanı Akar, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi ile görüşmesinde, IKBY'nin 25 Eylül'de düzenleyeceğini açıkladığı gayrimeşru referandum başta olmak üzere bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, Ganimi ve beraberindeki heyetin ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Ganimi ve beraberindeki heyetin, Orgeneral Akar'ın resmi davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye geldiği belirtilen açıklamada, ziyaret kapsamında yapılan heyetler arası görüşmelerde ise IKBY'nin 25 Eylül'de düzenleyeceğini açıkladığı gayrimeşru referandum başta olmak üzere bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden gelişmelerin ele alındığı vurgulandı.

Bölgenin güvenliği ve istikrarının korunmasına yönelik işbirliği alanları ile hudut güvenliği kapsamında mevcut işbirliğinin etkin şekilde sürdürülmesi konularında da görüş alışverişinde bulunulduğu bildirilen açıklamada, ayrıca DEAŞ ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ortak mücadele kararlılığı ve Irak'ın toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin öneminin bir kez daha vurgulandığı kaydedildi.