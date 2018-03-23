Genelkurmay Başkanı Akar, FETÖ'nün çatı davasında 'katılan' sıfatıyla ifade verdi
Genelkurmay Başkanı Akar, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili 'çatı' davasında dün 'katılan' sıfatıyla ifade verdi.
- AA
Genelkurmay Başkanı Akar, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili "çatı" davasında dün "katılan" sıfatıyla ifade verdi.
"KATILAN" SIFATIYLA İFADE VERMEK NEDİR?
Müşteki, diğer deyişle şikayetçi; bir suçtan zarar gören veya suçun mağduru olup da aleyhine işlenen suçu adli makamlara şikayet eden kişidir. Müşteki, yargılama aşamasında davaya katılmak istediğini beyan ederse müdahil (katılan) sıfatını alır.
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