Genelkurmay Başkanı Akar, FETÖ'nün çatı davasında 'katılan' sıfatıyla ifade verdi

Genelkurmay Başkanı Akar, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili "çatı" davasında dün "katılan" sıfatıyla ifade verdi.

"KATILAN" SIFATIYLA İFADE VERMEK NEDİR?

Müşteki, diğer deyişle şikayetçi; bir suçtan zarar gören veya suçun mağduru olup da aleyhine işlenen suçu adli makamlara şikayet eden kişidir. Müşteki, yargılama aşamasında davaya katılmak istediğini beyan ederse müdahil (katılan) sıfatını alır.