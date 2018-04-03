Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü

<p> Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüştü. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Orgeneral Gerasimov ile Genelkurmay Karargahı'nda bir araya geldi.</p>
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