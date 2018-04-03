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Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov ile görüştü.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Orgeneral Gerasimov ile Genelkurmay Karargahı'nda bir araya geldi.

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