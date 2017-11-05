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Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar geceyi Dağlıca'da geçirdi

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanlarının sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemeleri sürüyor.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemeleri sürüyor.

Dağlıca'daki 6. Hudut Tabur Komutanlığına giden Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, denetleme ve incelemelerde bulundu, askerlerle yemek yedi ve geceyi burada geçirdi.

Sabah 2 bin 522 rakımlı Oramar Tepe Üs Bölgesi'ne geçen Orgeneral Akar, askerlerle sohbet etti ve incelemelerde bulundu. Daha sonra Kalanatepe Üs Bölgesi'ne giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, incelemelerinin ardından Yüksekova ilçe merkezine döndü.

Yüksekova'da esnafa ziyarette bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Orgeneral Akar, daha sonra Kaymakam Mahmut Kaşıkçı'yı ziyaret etti.

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