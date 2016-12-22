Genelkurmay Baþkaný Akar, yaralý askerleri ziyaret etti
Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Hulusi Akar, Fýrat Kalkaný Harekatý’nda yaralanan askerleri ziyaret etti.
- ÝHA
Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar Kilis Devlet Hastanesi’ne gelerek Fýrat Kalkaný Harekatý’nda yaralanan askerleri ziyaret etti. Hastane yetkililerinden bilgi alan Orgeneral Akar’a Kilis Valisi Ýsmail Çataklý da eþlik etti. Orgeneral Hulusi Akar'ýn Gaziantep’teki hastanelerdeki yaralý askerleri de ziyaret ettiði öðrenildi.
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