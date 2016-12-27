Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Genelkurmay Başkanı Akar'ın dayısı vefat etti

Orgeneral Akar, vefat eden dayısının Kayseri'deki cenaze törenine katıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, vefat eden dayısının Kayseri'deki cenaze törenine katıldı.

Akar'ın, 82 yaşında vefat eden dayısı Rıza Maraşlıoğlu için Camikebir'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Maraşlıoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Maraşlıoğlu'nun naaşı, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
El Bab'ın ele geçirilmesi yakın

El Bab"ın ele geçirilmesi yakın

ANKA-S 2017'de göreve başlıyor

ANKA-S 2017'de göreve başlıyor

Komandoların ölümle burun buruna eğitimi

Komandoların ölümle burun buruna eğitimi

Beyazlara bürünmüş İshak Paşa Sarayı büyüledi

Beyazlara bürünmüş İshak Paşa Sarayı büyüledi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA