Genelkurmay Başkanı Org. Akar Şanlıurfa'da

Mardin'deki temaslarının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Ceylanpınar'a gelen Akar, Muratlı Karakolunda Kaymakam Ahmet Karatepe ve Belediye Başkanı Menderes Atilla ile bir araya geldi.

Akar ve beraberindekiler, daha sonra sınır hattında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Akar, ilçeden ayrıldı.