Genelkurmay Başkanı Org. Akar Süleyman Şah Türbesini ziyaret etti

Orgeneral Akar, Dergah Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Akar, daha sonra Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti.

Burada dua eden ve askeri personel ile bayramlaşan Akar, askerlerle tokalaşarak bayram hediyesi verdi.

Akar, sınır nöbeti tutan bir askerden türbenin karşısındaki bölge hakkında bilgi aldı. Askere, sınırın karşısındaki terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bölgede kaç terörist olduğunu soran Akar, "Şu anda 5 kişi gözetleme yapıyor. Daha önce daha kalabalıklardı, 20 kişi bulunuyordu. Güneybatı istikametindeki Kobani'ye doğru gidiyorlar, değişim yapıyorlar." karşılığını aldı.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Orgeneral Akar, Süleyman Şah Türbesi'nin ardından 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gitti.

Askerlerle bayramlaşan Akar, buradaki hitabında Türk Silahlı Kuvvetleri olarak vatanın birlik ve bütünlüğü için gereken her türlü tedbirin alındığını, teröristle mücadelenin büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürütüldüğünü belirtti. Orgeneral Akar, başta PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye gece gündüz, yaz kış demeden azim ve kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

"Malatya'daki en büyük Türk kim?" sorusu

Orgeneral Akar, bölgedeki birlikleri denetimi esnasında tank içerisinde nöbet tutan bir askerle de sohbet etti. Akar, yeni doğmuş bir bebeği olduğunu anlatan askere, "Gözün aydın. Gece uyutmuyor değil mi? 'Nöbetim var' diye evden kaçıyorsun." esprisini yaptı.

Malatyalı olduğunu öğrendiği askere "Malatya'daki en büyük Türk kim?" diye soran Akar, "İsmet İnönü" karşılığını aldı. Bunun üzerinde askere Malatya'daki ikinci büyük Türk'ün kim olduğunu soran Akar'a asker "Turgut Özal" olduğunu söyledi.

Asker, Malatya'daki üçüncü büyük Türk'ün de Battal Gazi olduğunu ifade etti. "Peki dördüncüsü kim?" diyen Akar, askerden yanıt alamayınca, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel olduğunu belirtti.

Akar, daha sonra "Entegre Sınır Güvenliği Sistemi"ne ilişkin bilgi aldı.