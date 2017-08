Genelkurmay Başkanı Org. Akar'dan 30 Ağustos mesajı: Tek bir terörist kalmayana kadar mücadeleye devam edeceğiz

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde girişilen destansı mücadelenin ve kazanılan büyük zaferin 95'inci yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunun yaşandığını belirten Orgeneral Akar, "Ata yurdundan Anadolu'ya, şanlı ve destansı bir yolculukla ulaşan, 2 bin 226 yıllık geleneğiyle ordu millet kaynaşmasının en güzide örneğini ortaya koyan, gücünü asil Türk milletinin güveni ve desteğinden alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, büyük zaferin kararlılığıyla milletin güvenliği, devletin bekası ve aydınlık geleceğimiz için geçmişte olduğu gibi bugün de var gücüyle çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Atatürk'ün büyük zafere ilişkin, "Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur." ifadelerini hatırlatan Akar, mesajında şunları kaydetti: "Bu zafer, aziz milletimiz ve onun bağrından çıkan ordumuzun ilham kaynağı ve iftihar abidesi olmaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, polis ve güvenlik korucularımızla omuz omuza milli birliğimize ve bölünmez bütünlüğümüze kasteden tüm terör örgütlerine karşı, vatan topraklarında tek bir terörist kalmayıncaya kadar ve masum hiçbir insanımızın kılına dahi zarar vermeden mücadele etme ve başarma kararlılığındadır. Milletimizin peygamber ocağı olarak da adlandırdığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensupları, şanlı tarihimiz boyunca olduğu gibi, bugün ve gelecekte de vazife uğruna 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' inancıyla görev yapmaya, görevinin başında ve milletinin emrinde olmaya devam edecektir. Her yönüyle milli bir ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, üstün niteliklere sahip kahraman ve fedakar personeli ve yerli kaynaklarla her geçen gün daha da geliştirilmekte olan imkan ve kabiliyetleriyle etkin, caydırıcı ve saygın bir silahlı kuvvet olarak, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürecektir."

- Terfi eden ve emekliye ayrılan personel

30 Ağustos'un aynı zamanda "Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" olduğunu da belirten Akar, TSK'da bir yandan bir üst rütbeye terfi etmenin heyecanının, diğer yandan da görevi tamamlamanın huzuru içinde emekli olmanın gururunun yaşandığını bildirdi.

Terfi edenlere başarı dileyen, emekliye ayrılanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Orgeneral Akar, şöyle devam etti: "Başta, büyük bir coşkuyla kutladığımız bu eşsiz zaferin mimarı ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bayraklaşan kutsal vatan toprağının bütünlüğü ve şanlı al bayrağımızın daima hür bir şekilde dalgalanması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her kademesinde üstün bir vazife anlayışı ve fedakarlık içinde görev yapan general/amiral, subay, astsubay, devlet memuru, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve erlerimiz, güvenlik korucularımız, işçilerimiz ve tüm askeri öğrencilerimiz ile yıllarını bu orduya vermiş emekli personelimizin Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyor, kendilerine, değerli aile mensuplarıyla birlikte başarı, mutluluk ve esenlikler diliyorum."