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Genelkurmay Başkanı Org. Akar’dan Kardak’a sürpriz ziyaret

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak krizinin 21. yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bölgeye sürpriz bir ziyaret yaptı.

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Sabah saatlerinde sürpriz bir program ile Bodrum’a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hücum botuna binip peşindeki iki hücum bot ile birlikte 21 yıl önce krize neden olan Kardak Adası’na gitti. Turgutreis ve Ortakent sahillerinde incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, gemi yanaşma iskelesine gelerek buradan karaya çıktı. Daha sonra bölgede hazır bekleyen 2 helikopterden birine binen Orgeneral Akar, sahil ve Kardak civarını bir süre de havadan kontrol ettikten sonra bölgeden ayrıldı.
 
TSK'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bugün ziyaret gerçekleştirdi.

Beraberindeki Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarıyla Üs Komutanlığı ile Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar, ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbotla Kardak Kayalıkları bölgesinde seyir icra etti.

Ziyaretinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak Ege Denizi'nde icra edilen faaliyetlerde deniz alaka ve menfaatlerin korunmasında daima dostluk ve barışı göz önünde bulundurduklarını belirten Orgeneral Akar, Türkiye ve Türk milletinin hak ve menfaatlerinin karada, denizde ve havada korunması için TSK'nın azim ve kararlılıkla, gayret ve çabalarını artırarak sürdürmekte olduğunu vurguladı.

Orgeneral Akar, TSK’nın bölgesinde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olduğunu ifade etti.

 

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