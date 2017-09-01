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Genelkurmay Başkanı Org. Akar’dan turistlere kebap esprisi: Fazla kebap yemeyin

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bayram namazını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte Balıklıgöl’de kıldı. Balıklıgöl’ü gezen yerli bir turist kafilesiyle karşılaşan Orgeneral Hulusi Akar, 'Fazla Kebap yemeyin' deyince kafiledekiler gülerek 'Dikkat ederiz' karşılığını verdi.

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Sınırda incelemelerde bulunmak üzere dün Şanlıurfa’ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bayram namazını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte Balıklıgöl Platosunda bulunan Dergah Camii'nde kıldı. Namaz sırasında basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmezken camiden çıkan Orgeneral Akar ve Bakan Fakıbaba, balıklara yem attı. Akar ve Fakıbaba Balıklıgöl’deki vatandaşlarla da sohbet edip bayramlarını kutladı.
  
Yerli turistlere kebap esprisi yaptı
 
Balıklıgöl’ü gezen yerli bir turist kafilesiyle karşılaşan Orgeneral Hulusi Akar, "Fazla Kebap yemeyin" deyince kafiledekiler gülerek "Dikkat ederiz" karşılığını verdi.
 
Orgeneral Hulusi Akar’ı Balıklıgöl’den uğurlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yurt dışından getirdikleri hayvanların kurbanda kesilmeye başlandığını dile getirdi. Herkesin bayramını da kutlayan Bakan Fakıbaba, "Genelkurmay Başkanımızla birlikteydik, bizim misafirimizdi. Ben de Urfa'dayım. Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimin ve tüm Türkiye’nin, tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bu bayramın çok iyi geçeceğine inanıyorum. Bu akşam saat 5’te çok sayıda kurbanımız Türkiye’ye girdi ve dağıtımını yapıyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmayacaktır ve iyi bir Kurban Bayramı geçirmemizi diliyorum. Allah inşallah birlik ve beraberliğimizi bozmaz" ifadelerini kullandı.

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