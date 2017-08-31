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Genelkurmay Başkanı Org. Akar'ın eşi Kur'an-ı Kerim okunurken ve dua edilirken başını örttü

Beştepe'deki resepsiyona katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, Kur'an-ı Kerim okunurken ve dua edilirken, bir şalla başını örttü.

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30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından geniş katılımlı bir resepsiyon düzenlendi.
 
ÇOK SAYIDA TANINMIŞ İSİM KATILDI
 
Eşli resepsiyona bürokrasi, iş, sanat, medya dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı.
KUR'AN-I KERİM OKUNDU
 
Külliye bahçesinde düzenlenen resepsiyon, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından milli mücadelede kan ve ter akıtmış ecdad ile vatan için şehit olmuş tüm kahramanlar için dua edildi.
 
ŞULE AKAR'IN ŞALI DİKKAT ÇEKTİ
 
Kur'an-ı Kerim okunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın iki tarafında eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar yer aldı.
TÖREN BOYUNCA BAŞININ AÇILMAMASINA DİKKAT ETTİ
 
Şule Akar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından edilen dua boyunca başını şalla örttüğü ve şalın açılmaması için büyük özen gösterdiği görüldü. (Haber7)

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