Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar: Silahlı Kuvvetlerimiz görevinin başında ve milletinin emrinde olmaya devam edecektir

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yeni yıl mesajı şöyle; "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kahraman ve Fedakâr Mensupları, Değerli Silah Arkadaşlarım, Asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden aldığımız güç ile ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığını koruma vazifesini, 2017 yılında büyük bir özveri ve kararlılıkla yerine getirmenin haklı gururuyla 2018 yılını, umut ve güvenle karşılamaktayız. Günümüzde gittikçe karmaşık bir hâl alan güvenlik ortamında, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak değişmeyen hedeflerimiz: Ülkemize yönelen risk, tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, Böylece milletimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak, Birliklerimizi azami düzeyde yerli ve millî imkânlardan yararlanarak en modern şekilde teçhiz etmek, Atatürkçü Düşünce Sistemi´ni özümsemiş, disiplinli, istekli ve yetenekli personel yetiştirmek, Caydırıcılığı esas alan harbe hazırlık seviyesini, en üst düzeye taşımaktır. Etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetleri; diğer güvenlik güçleri ile omuz omuza; yurt içinde ve yurt dışında, kutsal vatan topraklarında, denizlerimizde ve hava sahamızda ülkemizin yüksek menfaatleri için, var gücüyle mücadele etmektedir. Ayrıca sorumlu olduğu bölgesel ve uluslararası görevler ve gerçekleştirdiği insani yardımlarla, bölgemizde ve dünyada barışın tesisi ile idamesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bağrından çıktığı Asil Türk Milleti´nin değerlerine, sıkı sıkıya bağlı olan Türk Silahlı Kuvvetleri; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da vatan, cumhuriyet ve vazife aşkıyla; silah arkadaşlığı duygusu etrafında kenetlenen nitelikli personeliyle, askerlik yeminine bağlı kalarak 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi!' anlayışı içerisinde, bir tek masum insana ve çevreye zarar vermeden, son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Ordu-millet kaynaşmasının en güzide örneği olan Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin güvenliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin temel değerleri ve bekası için artan mücadele azmiyle, görevinin başında ve milletinin emrinde olmaya devam edecektir. Bu vesileyle başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere; yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz Terörle Mücadele Harekâtı´nda ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehitlik mertebesine ulaşan silah arkadaşlarımızı; güvenlik güçlerimizi ve diğer vatan evlatlarını; ebediyete intikal eden tüm mensuplarımızı; vatanın ve milletin bekası uğrunda canlarını seve seve feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle; kahraman gazilerimizi ise saygı ve şükranla anıyor; Vatanımızın dört bir köşesinde, sınır boylarında ve sınır ötesinde, dünyanın çeşitli bölgelerinde üstün bir cesaret ve fedakârlıkla görev yapan silah arkadaşlarımın, emeklilerimizin, onların değerli aile bireylerinin ve bütün güvenlik güçlerimizin yeni yılını en içten duygularla kutluyor; kendilerine sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum."