Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Gürcistan'da

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan'ın savunma alanındaki iş birliği, İngilizce kapı anlamına gelen 'GATe' ismiyle adlandırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında savunma alanındaki iş birliğinin bundan sonra "GATe" ismi altında süreceği bildirildi.

Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın temsil ettiği Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Komutanları toplantısı kapsamında başkent Tiflis'te düzenlenen tüm üçlü ve ikili toplantılar sona erdi.

Görüşmeler sonunda, üç ülke arasındaki bölgesel savunma iş birliğine, İngilizce kapı anlamına gelen "GATe" isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Genelkurmay Başkanı Akar da bugün düzenlenen üçlü zirvenin ardından yaptığı kısa konuşmada, üç ülke arasındaki bu birlikteliğin "GATe" ismiyle anılmasının teklif edildiğini ve bu teklifin de kabul gördüğünü açıklamıştı.

Orgeneral Akar Gürcistan'dan yarın ayrılacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya'da karşılandığı törende askeri bando 'Ey büt-i nev eda' isimli eseri çaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya'da karşılandığı törende askeri bando 'Ey büt-i nev eda' isimli eseri çaldı

Diriliş Ertuğrul 4. sezonda hangi ünlü isimler var? Diriliş Ertuğrul yeni sezonda kimler oynayacak?

Diriliş Ertuğrul 4. sezonda hangi ünlü isimler var? Diriliş Ertuğrul yeni sezonda kimler oynayacak?

Bütün SSK'lı işçilerin kıdem tazminatına zam yapıldı

Bütün SSK'lı işçilerin kıdem tazminatına zam yapıldı

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

ABD'den Türkiye açıklaması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA