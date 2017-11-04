Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları Şemdinli'de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında teröristlerin saldırısında 6 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu, şehit askerlerin görev yaptığı Büyüktepe Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.