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Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları Şemdinli'de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında teröristlerin saldırısında 6 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında teröristlerin saldırısında 6 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu, şehit askerlerin görev yaptığı Büyüktepe Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. 

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