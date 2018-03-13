Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

<p> Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’a giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar Ulusal Kongre Merkezindeki DIMDEX 2018 fuarına Türk firmalarının stantlarını gezdi. Akar, burada Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.</p> <p> </p>
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