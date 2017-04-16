Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar oyunu kullandı

Eşi Şule Akar ile Çankaya İlkokuluna gelen Akar, 1145 No'lu sandıkta oy verdi.

Orgeneral Akar, oy kullandıktan sonra kısa süre eşinin oy vermesini bekledi. Akar çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.

Bu arada, AFAD ekipleri, sabah saatlerinde, Akar'ın yanı sıra TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun da oy kullandığı okulda, radyasyon ve zararlı gaz taraması yaptı.