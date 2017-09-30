Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed Jumale Gedi ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Somali Federal Cumhuriyeti'nde bulunan Orgeneral Akar, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Gedi ve Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar'ı ziyaret etti.

Orgeneral Akar, daha sonra Somali Cumhurbaşkanı Fermacu tarafından kabul edildi.