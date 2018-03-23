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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 'Türkiye ve Güvenlik' konulu konferans verdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) 'Türkiye ve Güvenlik' konulu konferans verdi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Hulusi Akar, Yükseköğretim Kurulunda üniversitelerin rektörleri ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Hulusi Akar, "Türkiye ve Dünya: Güvenlik Politikaları ve Eğitim" başlığı altında, "Türkiye ve Güvenlik" konulu konferans verdi.

Konferansa, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, rektörler ve akademisyenler de dinleyici olarak katıldı.

 

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