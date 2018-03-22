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Orgeneral Akar'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması: Halk evlerine dönmeye başladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: '(Zeytin Dalı Harekatı) Teröristlerden temizlenen yerlerde halk evlerine dönmeye başladı.'

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Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan 157 TSK personelinin, tedavilerinin ardından kendi istekleriyle muharebe sahasına döndüğünü belirterek, "Dünyanın hiçbir ordusunda bulunamayacak böylesine asil hasletlere sahip, şerefli ve temiz kalpli insanlarla görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi. 

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