Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Siirt'te şehit ailesine başsağlığı ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bugün akşam saatlerinde helikopterle Siirt'teki 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'na geldi. Tugayda incelemerde bulunan Akar ve beraberindekiler daha sonra helikopterle ilçeye bağlı Çizmeli Köyü'ne geçerek, önceki gün Bilgili Köyü kırsalında devriye görevi sırasında PKK'lı teröristlerce şehit edilen güvenlik korucusu Abdurrahman Dündar'ın ailesini ziyaret etti.

Dündür ailesine taziyelerini ileten Orgeneral Akar, daha sonra 3'üncü Komando Tugayı'ndaki askerlerle iftar yapmak için Siirt'e döndü. Orgeneral Akar ve beraberindekilerin geceyi Siirt'te geçireceği öğrenildi.