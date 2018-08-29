Genelkurmay Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında askeri gemileri vatandaşların ziyaretine açıyor

Genelkurmay Başkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kutlama etkinlikleri kapsamında askeri gemileri vatandaşların ziyaretine açıyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kutlama etkinlikleri kapsamında; askeri gemiler Rize, Samsun, İstanbul (Dolmabahçe ve Sarayburnu), Erdek, Çanakkale, İzmir, Kuşadası, Bodrum/Yalıkavak, Antalya/Kaş, Mersin ve İskenderun limanlarında halkımızın ziyaretine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.