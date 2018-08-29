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Genelkurmay Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında askeri gemileri vatandaşların ziyaretine açıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kutlama etkinlikleri kapsamında, Rize, Samsun, İstanbul (Dolmabahçe ve Sarayburnu), Erdek, Çanakkale, İzmir, Kuşadası, Bodrum, Antalya, Mersin ve İskenderun limanlarında bulunan askeri gemilerin vatandaşların ziyaretine açılacak.

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Genelkurmay Başkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kutlama etkinlikleri kapsamında askeri gemileri vatandaşların ziyaretine açıyor.
 
Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kutlama etkinlikleri kapsamında; askeri gemiler Rize, Samsun, İstanbul (Dolmabahçe ve Sarayburnu), Erdek, Çanakkale, İzmir, Kuşadası, Bodrum/Yalıkavak, Antalya/Kaş, Mersin ve İskenderun limanlarında halkımızın ziyaretine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
 
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="tr" dir="ltr">30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kutlama etkinlikleri kapsamında; askeri gemiler Rize, Samsun, İstanbul (Dolmabahçe ve Sarayburnu), Erdek, Çanakkale, İzmir, Kuşadası, Bodrum/Yalıkavak, Antalya/Kaş, Mersin ve İskenderun limanlarında halkımızın ziyaretine açılacaktır.</p>&mdash; TSK (@TSKGnkur) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/TSKGnkur/status/1034822289207042048?ref_src=twsrc%5Etfw">29 Ağustos 2018</a></blockquote>
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