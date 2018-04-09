Genelkurmay Başkanlığı'nca imha edilen belgenin kendisinde bulunduğu FETÖ'cü Nazlı Ilıcak'ın 'casusluk' davası görülmeye başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan ''Tahşiyeciler grubuna'' ilişkin belgenin kendisinde bulunmasına ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle ''Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan yargılanmasına başlandı.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Nazılı Ilıcak ile avukatları hazır bulundu.



Duruşmada savunmasını yapan sanık Ilıcak, 2 Ocak 2015 tarihinde FETÖ'ye iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Bugün gazetesinde yazdığı bir yazıda, Tahşiyeciler ile ilgili bilgilere yer verdiğini hatırlatarak, bu bilgilerin yazısından daha önce sosyal medyada bulunduğunu iddia etti.



Sosyal medyada bulunan bilgi ve belgelerin kendi yazısından önce paylaşıldığı için dava konusu bilginin artık gizli bir bilgi olmadığını öne süren sanık Ilıcak, söz konusu bilginin gizli kalması gereken bilgi olmayıp, devletin güvenliğini ilgilendirmeyen bir konu olduğunu savundu.



Konuyla ilgili askeri savcılığın kendisine sorular sorduğunu kendisinin de bu soruları cevapladığını hatırlatan Ilıcak, savunmasını şöyle sürdürdü:



''Ben bu bilgileri askeri savcılığa verdim. Ben askeri savcılığa iki defa gazete köşemde yazmış olduğum bilgileri bu twitter adresinden edindiğimi ancak bu twitter hesabının kime ait olduğunu ya da bana ne amaçlı göndermiş olduğuna ilişkin bilgim olmadığını söyledim. Bana gönderilen belgede Tahşiyecilerin, El Kaide ile bağlantısı olduğu yazılıydı. El Kaide örgütünün ülke güvenliği için tehlikeli bir örgüt olması sebebiyle Tahşiyeciler ile ilgili bilgiyi köşemde yazdım. Bana gönderilen belgede bir kamu yararı olduğunu düşündüm. Yazmış olduğum yazıda bu kişilerin tehlikeli olduğunu ve aynı zamanda sadece FETÖ kumpasına uğramaları sebebiyle serbest bırakılmalarının yanlış olduğunu belirtmek istedim. Gazeteci olduğum için bu tür belgeler geliyordu. Bu belgeyi gönderen kişinin hangi amaçla gönderdiğini bilmiyorum.''



Sanık Ilıcak, hak düşürücü süreden dolayı davanın düşürülmesini talep etti.



Ilıcak'ın avukatları da söz alarak, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, davanın düşürülmesini istedi.



Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunması için dava dosyasının savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, askeri savcılığın Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edilen ''Tahşiyeciler grubuna'' ilişkin belgenin sanık Nazlı Ilıcak'ta bulunmasına ilişkin soruşturma açıldığı hatırlatılarak, sanık Ilıcak'ın ''Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla örgütün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.